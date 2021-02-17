В Украине снова введут адаптивный карантин: нардеп назвал дату
Кабинет министров собирается вернуть в Украину зональный адаптивный карантин, а также продлить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19 еще на два месяца – до мая.
Решение, вероятно, должны рассмотреть уже на заседании в среду, 17 февраля. Как передает "Укринформ", об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп Василий Мокан в эфире одного из каналов.
"Такое решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии к нему продолжаются", – сказал он.
Нардеп уточнил, что вместе с продолжением в общем карантина и режима ЧС одновременно планируется введение адаптивного карантина с четырьмя зонами.
Так, по умолчанию будет действовать "желтая" зона, а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями по заболеваемости коронавирусом – область перейдет в "оранжевую" с соответствующими решениями региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС. "Красная" зона, как и раньше, будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.
"Уверен, что завтра (17 февраля. – Ред.) подробнее будет сказано все о адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня речи не идет, будут введены четыре зоны", – подчеркнул Мокан.
Напомним, что с 8 до 24 января в Украине действовал усиленный карантин выходного дня, однако с 25 числа в стране ввели ограничения "оранжевой" зоны.
После министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до апреля-мая в Украине не будут вводить новые жесткие ограничения. Со своей стороны президент Владимир Зеленский говорил, мол, карантин в Украине могут отменить для лиц, прошедших вакцинацию против COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 февраля в Украине наоборот немного ослабили карантин. В частности, было разрешено проведение культурных мероприятий с большим количеством посетителей.
Сейчас в Украине вспышка заболеваемости COVID-19 наблюдается вна Ивано-Франковщине. Из-за этого президент собрал специальное совещание, а главный санврач срочно отправился в регион.