В Украине предусмотрели пожизненное заключение за госизмену и диверсию в условиях военного положения

В Украине теперь предусмотрено максимальное наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения. Совершившим такие преступления грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное, а также конфискация всего имущества.

Такие и еще ряд других решений были приняты на пленарном заседании парламента в четверг, 3 марта. Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Facebook.

В то же время была усилена ответственность за мародерство, а также обеспечена неотвратимость наказания лиц, совершивших отдельные преступления в условиях военного положения.

На сегодняшнем заседании также утвердили Указ президента Украины "Об общей мобилизации" и нормировали использование ВСУ и других военных формирований для отражения вооруженной агрессии России. К тому же, предусмотрели возможность получения огнестрельного оружия и боеприпасов гражданским лицам в течение действия военного положения.

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Какие еще законы принял парламент:

закон №5143 – установили ограничение доступа к выполнению отдельных функций, связанных с осуществлением выборов всех уровней, а также доступа к военной службе и к государственной тайне для лиц, сотрудничавших с государством-агрессором;

закон №5144 – ввели уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором ;

закон №5101 – запретили изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора;

закон №5102 – усилили противодействие гибридной информационной войне , которую ведет государство-агрессор Россия против Украины;

закон №7117 – предоставили судам возможность совершать правосудие в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств и введения военного положения;

закон №7122 – определили правовые основы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов ;

закон №7121 – отсрочили представление отчетности и других документов в период действия военного положения;

закон №7125 – освободили от ответственности плательщиков в случае невозможности исполнения своих обязанностей.

Кроме того, нардепы обратились ко всему миру с требованием срочно обеспечить защиту гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины требует от международного сообщества немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины. По мнению парламентариев, это позволит защитить жизнь людей, критическую инфраструктуру и объекты мирового культурного наследия, которые могут уничтожить оккупанты.