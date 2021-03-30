В Украине появится новый вид военной службы: в Раде поддержали законопроект Зеленского

Народные депутаты Украины поддержали во втором чтении законопроект №3553, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ предусматривает введение в государстве военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период (на срок до шести месяцев). В случае обострения на фронте или нарушения границ мобилизация будет происходить за сутки.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного пленарного заседания парламента 30 марта, которое транслировалось на официальном YouTube-канале Верховной Рады. Свои голоса за законодательную инициативу Зеленского дали 256 парламентариев.

Підсумки голосування за законопроєкт №3553 Скриншот видео

Разработчики законопроекта отметили, что его цель – совершенствование организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований высокопрофессиональным личным составом как в мирное время, так и в особый период.

Что изменится?

В частности, планируется приведение системы военного учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО. Например, внедрение европейских принципов и подходов с одновременной автоматизацией многих процессов функционирования системы воинского учета в государстве позволит избежать возможных коррупционных рисков.

Также в документе прописаны такие новации:

реформирование местных органов военного управления – на их базе создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Совершенствование воинского учета призывников, военнообязанных (в том числе – введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий).

Осовременивание основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (речь идет о создании автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег") .

Предусматривание трудовых, образовательных и социально-правовых гарантий для граждан, которые будут идти на новый вид военной службы. Кроме того, резервистам будет предоставляться возможность получать отсрочки от призыва по аналогии действующих оснований их получения военнообязанными в случае призыва по мобилизации, на особый период.

Усовершенствование принципов административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Финансовая ответственность за админнарушения

В законопроекте указаны следующие ее уровни:

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета: 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн), за повторное нарушение – 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации: на граждан – 100-200 НМДГ (1700-3400 грн) на должностных лиц – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн). Повторное нарушение: на граждан – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн) на должностных лиц – 300-500 НМДГ (5100-8500 грн).

Умышленная порча или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату: 30-50 НМДГ (510-850 грн). Повторно: 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

Усиление уголовной ответственности

За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За уклонение военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссаром, предусматривается наказание в виде штрафа в размере 300-500 НМДГ или исправительные работы на срок до 2 лет.

За уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов предусматривается наказание в виде штрафа в размере 500-700 НМДГ или исправительные работы на срок до 2 лет.

За что не будут наказывать?

Законопроектом не предусмотрена ответственность за такие админнарушения:

неявка по вызову в военный комиссариат.

Непредоставление в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам.

Прием на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете.

Необеспечение оповещения военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты, препятствие их своевременной явке на сборные пункты или призывные участки.

Несвоевременное предоставление документов, необходимых для ведения воинского учета военнообязанных и призывников, неуведомление их о вызове в военные комиссариаты.

Непредоставление сведений о военнообязанных и призывниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров определил, что в Украине на весенний призыв в апреле-июне 2021 года должны прибыть 14 246 новобранцев. Так, в ВСУ наберут 6 500 призывников, на службу в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, в Национальную гвардию – 4 646, в Госпогранслужбу – 2 500.