В Украине назвали единственное условие поставок воды в оккупированный Крым

Украинский Крым по-прежнему временно оккупирован Российской Федерацией. Однако украинское правительство готово поставить воду на полуостров в случае гуманитарной катастрофы.

Отметим, что речь идет исключительно о бутилированной воде, которую передадут в рамках гуманитарной помощи. Об этом изданию "LB.ua" сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Он сказал, что в том случае, если воды в Крыму действительно будет не хватать, Украина и пропустит туда помощь, и сама отправит на полуостров гуманитарный груз.

"Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", – добавил чиновник.

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При этом Яременко подчеркнул, что через Северо-Крымский канал вода из реки Днепр в Крым попадет только после его деоккупации.

Добавим, что ситуация с водой на полуострове усугубилась из-за засушливой погоды в 2019-2020 годах. Это привело к обмелению и пересыханию ряда рек. Проблему не помогли в полной мере решить проливные дожди, которыми этим летом не раз заливало Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили, что на Украину подадут в суд из-за "водной блокады" Крыма. Речь идет о пяти исках для возмещения ущерба.