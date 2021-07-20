В Украине могут отменить срочный призыв в армию: названы сроки

Военный призыв в армию Украины могут отменить уже 2023 году. Также с принятием законопроекта о национальном сопротивлении будет произведена замена срочного призыва в армию службой в резерве.

Это предусмотрено военной стратегией, которую подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Украинским новостям".

"Это возможно уже с 2023 года", - ответил на вопрос об отмене военного призыва первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде.

Военная стратегия, принятая президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта, предусматривает замену срочного призыва в армию службой в резерве.

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Кроме того, Ирина Верещук, депутат Верховной Рады партии "Слуга народа" дополнила, что в течение 2021-2022 не стоит ожидать замены срочного призыва в армию на службу в резерве.

Также, Корниенко добавил, что планируется реформа военкоматов. Все актуальные реформы находятся в режиме ожидания, так как они связаны с перспективами членства в НАТО.

Как сообщил OBOZREVATEL ранее, без поддержки со стороны западных стран, Украине придется создавать самую мощную в Европе армию.