В Украине хотят еще больше смягчить карантин: что предложил Минкульт
В Министерстве культуры предложили Кабинету министров смягчить карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. В частности, снять ограничения по времени для работы различных учреждений, а также открыть границы для иностранцев.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Предложение он озвучил на заседании правительства 26 мая, которое состоялось в формате видеоконференции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость до конца).
Глава Минкульта отметил, что изменения предлагается внести в постановление КМУ №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением коронавируса.
В рамках смягчения карантина просят:
расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий;
позволить работать различным типам средств размещения;
снять временные ограничения для заведений общественного питания;
снять ограничения для самоизоляции граждан;
позволить пересечение границы иностранцам определенных стран.
Отметим, что ранее Комитет Верховной Рады планировал обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть ограничения в "желтых" карантинных зонах. Речь шла о проведении культурно-массовых мероприятий и посещении кинотеатров.
В время этого заседания правительства глава Кабмина заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается второй месяц подряд.
Напомним: по состоянию на 26 мая в Украине все регионы находятся в "желтой" зоне карантина. В то же время Одесская область по всем COVID-показателям соответствует "зеленой". Всего в шести регионах улучшилась ситуация с заболеваемостью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Денис Шмыгаль заверил, что карантин в Украине продлится еще как минимум год и закончится не раньше 2022-го.
В связи с длительными ограничениями учебный год в ряде городов Украины продолжится и в июне.
В то же время в ВОЗ считают, что многомесячные карантинные ограничения приводят к негативным последствиям для здоровья детей.