В Украине хотят еще больше смягчить карантин: что предложил Минкульт

В Министерстве культуры предложили Кабинету министров смягчить карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. В частности, снять ограничения по времени для работы различных учреждений, а также открыть границы для иностранцев.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Предложение он озвучил на заседании правительства 26 мая, которое состоялось в формате видеоконференции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость до конца).

Глава Минкульта отметил, что изменения предлагается внести в постановление КМУ №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением коронавируса.

В рамках смягчения карантина просят:

расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий;

позволить работать различным типам средств размещения;

снять временные ограничения для заведений общественного питания;

снять ограничения для самоизоляции граждан;

позволить пересечение границы иностранцам определенных стран.

Отметим, что ранее Комитет Верховной Рады планировал обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть ограничения в "желтых" карантинных зонах. Речь шла о проведении культурно-массовых мероприятий и посещении кинотеатров.

В время этого заседания правительства глава Кабмина заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается второй месяц подряд.

Напомним: по состоянию на 26 мая в Украине все регионы находятся в "желтой" зоне карантина. В то же время Одесская область по всем COVID-показателям соответствует "зеленой". Всего в шести регионах улучшилась ситуация с заболеваемостью.

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