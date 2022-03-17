В Украине 17 марта будут действовать 9 гуманитарных коридоров: Верещук раскрыла детали. Видео

Несмотря на сложность вести так называемые переговоры с кураторами российских оккупанов, Украине удалось организовать несколько эвакуационных маршрутов в окруженные города. На четверг, 17 марта, была согласована работа девяти гуманитарных коридоров.

В первую очередь, людей будут вывозить из самых горячих точек, а также будут доставлять гумпомощь. Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, маршруты будут работать по направлению в Донецкой области – от Мариуполя в Запорожье. Автобусы планируют отправить от Запорожья в Бердянск для вывоза людей из Мариуполя.

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По этому маршруту также запустят автоцистерну с горючим, чтобы могли заправляться частные автомобили.

Еще один маршрут согласован в Киевской области: из Киева в Житомир, из с. Шевченково – в город Бровары.

"Также планируем доставить гуманитарку в виде продуктов и медикаментов в города Гостомеля, Буча, села Семиполки, Марковцы, Опанасов", – добавила Верещук.

В Харьковской области будет предоставляться гуманитарная помощь из Харькова в Волчанск.

Вместе с тем, украинская сторона продолжает нарабатывать маршруты для поставок гуманитарки во все окруженные и заблокированные города. Также усиливается работа по освобождению захваченных в плен украинцев, среди которых:

городской голова Днепрорудненска Евгений Матвеев ;

председатель Мелитопольского райсовета Сергей Прийма ;

председатель Иванковского горсовета Татьяна Свириденко ;

председатель Счастьенской военно-гражданской администрации Владимир Тюрин ;

секретарь Скадовского горсовета Юрий Палюх ;

спасатель Алексей Данченко.

Министр добавила, что с 17 марта в Украине создают национальное информационное бюро в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Определено, что ГП "Украинский национальный центр развития мира" будет юридическим лицом информационного права и выполнять функции информбюро.

"Мы сообщили Международный Красный Крест о создании такого бюро и надеемся, что наша работа будет плодотворной, а главное – результативной для семей, ожидающих своих детей, сыновей, дочерей из плена домой. Двигаемся вперед. Все будет Украина, бережем друг друга", – подытожила Верещук, добавив, что вечером будет отчитываться о проделанной работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта, несмотря на циничные обстрелы со стороны оккупантов, из Мариуполя удалось уехать еще 11 тысячам человек. В тот день около 2,5 тыс. легковых автомобилей выехали из города в сторону Запорожья.

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