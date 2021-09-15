На заседании ТКГ впервые обсудили экологическую ситуацию на Донбассе и призвали РФ к обмену пленными

В рамках ТКГ по Донбассу впервые провели переговоры об экологических рисках в регионе. Представители Украины призвали РФ "отнестись ответственно" к выполнению договоренностей, а также ускорить следующий этап обмена удерживаемыми лицами.

Итоги заседания вечером в среду, 15 сентября, на своем канале в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Анонсировано, что в следующий раз ТКГ соберется 29 сентября.

Что касается гуманитарной части переговоров, то украинцы также обратили внимание на необходимость разблокирования КПВВ. Это, как подчеркнул вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки украинцев, живущих в ОРДЛО.

Видео дня

В ТКГ продолжают искать механизмы удаленной идентификации, чтобы выплачивать пенсии маломобильным лицам, которые ни разу не пересекали линию разграничения.

Что касается вопросов безопасности, то делегация Украины призвала немедленно прекратить обстрелы на Донбассе. Так, в ОБСЕ были направлены ноты о грубых нарушениях режима "тишины" российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны ВСУ.

Пресс-служба добавила, что Россия "не прекращает свои попытки" привлечь к работе Гуманитарной подгруппы ТКГ гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на заседании 1 сентября Украина также требовала у российской стороны немедленно прекратить обстрелы на Донбассе и вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Несмотря на это, противник продолжил прибегать к нарушениям.