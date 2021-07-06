В США заявили, что не собираются предоставлять Киеву никаких документов по санкциям против Коломойского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский совершил большинство своих противоправных коррупционных действий в Украине и привлечь его за это к ответственности должны украинские правоохранители. А Госдеп не собирается предоставлять Украине никаких документов относительно своих санкций против олигарха.

Об этом заявили в посольстве США, сообщает zn.ua. Издание поинтересовалось у диппредставительства, посылало ли правительство США украинской стороне документы о санкциях против Коломойского.

Напомним, что в мае этого года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оснований для украинских санкций против бизнесмена нет, поскольку Украина пока не получала от Штатов никаких документов к нему.

В посольстве США сообщили, что "в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США".

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Украинские правоохранительные органы имеют все полномочия расследовать коррупционные преступления Коломойского, отметили в посольстве США.

"Коломойский является гражданином Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а украинские правоохранительные органы имеют все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил", – говорится в ответе посольства США.

В США, в отличие от Украины, против Коломойского, которого подозревают в финансовых махинациях и отмывании денег, действуют не только санкции, но и проводятся расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Америка ввела санкции против Коломойского по обвинению в коррупции. Кроме самого предпринимателя, под ограничения попали члены его семьи – жена Ирина Коломойская, дочь Анжелика, сын Израиль Цви.