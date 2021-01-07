В США захотели досрочно отправить Трампа в отставку: что значит поправка 25

Президента США Дональда Трампа захотели досрочно отправить в отставку с помощью 25-й поправки в Конституцию. Она позволяет передавать полномочия от президента к вице-президенту временно или даже навсегда.

Так, демократы из Комитета палаты представителей по вопросам судопроизводства отправили письмо вице-президенту Майку Пенсу с просьбой забрать власть у Трампа, пишет ВВС.

Они считают, что действующий президент подстрекал толпу к восстанию и пытался "взорвать демократию".

Речь идет о четвертом разделе поправок. Они позволяют вице-президенту и большинству правительства объявить Трампа неспособным исполнять свои обязанности.

Они должны подписать письмо к главам Палаты представителей и Сената о том, что действующий президент непригоден для управления страной. В таком случае вся полнота власти автоматически перейдет к вице-президенту.

Однако президент сможет дать письменный ответ. Если он будет отрицать свое отстранение, то последнее слово будет за Конгрессом. За решение должны будут проголосовать две трети каждой из палат американского парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США действующего президента Дональда Трампа заблокировали в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. К ним присоединился и сервис Twitch. Глава Белого дома уже назвал такие действия подрывом демократии.