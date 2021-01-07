У США захотіли достроково відправити Трампа у відставку: що значить поправка 25

Президента США Дональда Трампа захотіли достроково відправити у відставку за допомогою 25-й поправки до Конституції. Вона дозволяє передавати повноваження від президента до віце-президента тимчасово або навіть назавжди.

Так, демократи з Комітету палати представників з питань судочинства відправили лист віце-президенту Майку Пенсу з проханням забрати владу у Трампа, пише ВВС.

Вони вважають, що чинний президент підбурював натовп до повстання і намагався "підірвати демократію".

Йдеться про четвертий розділ поправок. Вони дозволяють віце-президенту і більшості уряду оголосити Трампа нездатним виконувати свої обов'язки.

Вони повинні підписати лист до голів Палати представників і Сенату про те, що чинний президент непридатний для управління країною. У такому випадку вся повнота влади автоматично перейде до віце-президента.

Однак президент зможе дати письмову відповідь. Якщо він буде заперечувати своє відсторонення, то останнє слово буде за Конгресом. За рішення повинні будуть проголосувати дві третини кожної з палат американського парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США чинного президента Дональда Трампа заблокували в соціальних мережах Facebook, Instagram і Twitter. До них приєднався і сервіс Twitch. Глава Білого дому вже назвав такі дії підривом демократії.