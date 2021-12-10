В США сделали выводы с 2014 года, сейчас Байден одержал дипломатическую победу – Яценюк

Президент США Джо Байден в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным относительно угрозы вторжения РФ в Украину одержал большую дипломатическую победу. Он консолидировал против Путина весь мир и не дал ему никаких уступок.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 декабря. По словам политика, США показали, что они являются лидерами демократического мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украину не оставили один на один. Со стороны США нет никакой измены. Байден на этом этапе одержал большую дипломатическую победу – он консолидировал весь мир. Он лично звонил лидерам ЕС, отправлял директора ЦРУ в Москву – это был Байден и вся американская машина, которая била в колокола, понимая: если поступить так, как в 2014 году, когда не смогли остановить Россию, то РФ пойдет дальше", – сказал Яценюк.

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По словам политика, американская администрация сделала выводы с 2014 года. "Помню из своих тогдашних разговоров с вице-президентом США – он был "за" поставки летального вооружения Украине, но администрация приняла решение не делать этого", – добавил он.

Яценюк подчеркнул: США показали, что они остались лидером свободного мира, консолидировавшими всю поддержку запада на борьбу за Украину против российской военной агрессии.

"США сказали четко Путину: так, как было в 2014, больше не будет. Будут введены санкции. Никаких уступок со стороны США в пользу Путина не состоялось. США заявили: вопрос о членстве Украины в НАТО – вопрос Украины и НАТО, а не Путина", – сказал политик.

Он добавил, что Путин сейчас находится в ловушке, он будет накапливать силы и решать, когда и как ударить в следующий раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из тезисов Байдена в ходе переговоров с Путиным было то, что никто не имеет права диктовать НАТО, кого принимать или не принимать в Альянс. Он не дал обязательства российскому президенту относительно того, что наше государство не станет членом НАТО.