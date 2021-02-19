В СНБО назвали главное условие для завершения войны на Донбассе

Только президент России Владимир Путин может завершить войну на Донбассе, других вариантов нет.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 февраля заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он считает, что договоренности здесь бесполезны и не будут работать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека – Владимира Путина. Пока этот человек не примет решение об окончании войны, которую они уже 7 лет ведут на территории Украины, никакие договоренности ни с кем работать не будут", – сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО добавил, что задача у Кремля одна – уничтожить Украину.

"Мы должны обязательно выиграть войну. И сейчас время работает не на Россию, а на украинский народ", – убежден Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Донбассе 19 февраля четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.