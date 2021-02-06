В "Слуге" прокомментировали отказ Разумкова поддержать санкции против телеканалов

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Решение Разумкова вызвало вопросы внутри команды

Причиной отказа спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поддержать санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne вряд ли была недостаточность доказательств.

Как заявила в интервью "24 канала" заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, такая аргументация неубедительна.

"Я слушала в эфире другого члена СНБО (министра внутренних дел, – ред.) Арсена Авакова. Он сказал, что ему доказательств было достаточно, поэтому я не думаю, что это причина", – отметила она.

По словам Кравчук, каждый член СНБО имеет право не согласиться с каким-то решением.

"Действительно, это коллегиальный орган, решение принимается большинством голосов, а вводится в действие главой СНБО – президентом Украины, который и издает указ", – объяснила нардеп.

Она подчеркнула, что с юридической точки зрения отсутствие голосов Разумкова и министра обороны Андрея Тарана (его не было на заседании) ни на что не повлияло.

"Вызвало ли это вопросы внутри команды? Да, вызвало, но мы уже привыкли, что в любой момент у кого-то может быть собственное мнение", – добавила Кравчук.

Напомним, Евгения Кравчук также заявила, что Разумков позволяет себе личное мнение чаще, чем все другие члены партии "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинасанкцииПартия Слуга народаДмитрий РазумковЕвгения Кравчук