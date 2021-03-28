В "Слуге народа" заявили о победе Вирастюка на выборах в Раду

На довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области предварительно побеждает Василий Вирастюк.

Соответствующие данные были получены по результатам экзит-полов "Слуги народа", сообщила пресс-служба партии. В то же время отмечается, что другие экзит-полы дают результаты, которые отличаются.

"Сейчас рано подводить итоги голосования. Мы проводим параллельный подсчет голосов и ждать настоящие результаты выборов на основе протоколов. В любом случае экзит-полы – это социология, она имеет погрешность, поэтому еще не время говорить о конечном результате. Но мы уверены в победе Вирастюка", – подчеркнул председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Сам Вирастюк заявил, что в течение дня 28 марта команда наблюдателей "Слуги народа" обнаружила много нарушений, такие как: скупка голосов, подвозы, сетки и "карусели", процедурные нарушения избирательного процесса. По его словам, эти факты могут исказить результаты выборов.

Отметим, довыборы в парламент на 87-м округе назначены в связи с тем, что нардеп от партии Зиновий Андреевич был избран городским головой Надворной и сложил депутатские полномочия.

Напомним, 28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду, а также повторные выборы в 186 местных советов. В частности, до 87-го округа в Прикарпатье входят 117 участков с ориентировочным количеством избирателей 146 980. Здесь за место в парламенте боролись 14 кандидатов (8 выдвиженцев от партий и 6 самовыдвиженцев). Самый известный среди них – стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, данные экзит-пола группы "Рейтинг" по состоянию на 18:00 свидетельствуют, что на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Прикарпатье лидирует самовыдвиженец Александр Шевченко.