В 'Слуге народа' сделали заявление по поводу российской угрозы: ситуация под контролем

Украинские власти сделали все возможное, чтобы у пророссийских сил было как можно меньше возможностей для дестабилизации ситуации. В то же время, наша армия сейчас наиболее мощная за весь период с 2014 года.

Об этом сказано в заявлении фракции "Слуга народа", опубликованном в субботу, 12 февраля, на сайте партии. Отмечается, что ситуация вокруг Украины постоянно находится под контролем наших Вооруженных сил, разведки, дипломатов и партнеров.

"У Украины есть самая большая коалиция партнеров в нашу поддержку за все время независимости...Такого единения ведущих демократий не было уже десятки лет", – отметили в "Слуге народа".

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Во фракции добавили, что народные депутаты в любое время готовы собраться на заседание парламента, чтобы при необходимости приняли решения для усиления обороноспособности Украины.

В то же время украинцев призвали не доверять сообщениям об "объявлении начала наступления России", которые распространяются по сети и в СМИ. Отмечается, что почти все подобные "новости" со временем опровергают.

В "Слуге народа" акцентировали, что украинский народ – Вооруженные силы Украины, сотни тысяч ветеранов и миллионы обычных граждан – в случае нападения РФ будут сопротивляться. И в России "это не могут не осознавать".

"Сохраняем спокойствие и на своем уровне делаем то, что от нас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", – обратились "слуги" к гражданам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД заявили, что Украина делает все возможное, чтобы оставаться готовой к любому развитию ситуации с эскалацией со стороны России. В ведомстве призвали граждан не паниковать.