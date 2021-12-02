В 'Слуге народа' пояснили, почему для Украины важны прямые переговоры с РФ

Прямые переговоры с руководством Российской Федерации будут означать признание страны стороной конфликта на востоке Украины. Сегодня Россия пытается избежать этого, несмотря на многочисленные доказательства ее причастности к войне на Донбассе.

Об этом сказал народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия в эфире программы "Право на власть" в четверг, 2 декабря. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не сможет остановить войну на Донбассе без прямых переговоров с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Прямые переговоры – это решительный шаг, потому что РФ всегда пытается избежать их (переговоров. – Ред.). Они говорят: садитесь с главарями непризнанных республик, они сторона конфликта, а мы никакого отношения не имеем. Но у нас есть тысячи документированных доказательств, переданных международными партнерами, что РФ финансирует это (войну на Донбассе. – Ред.). В бюджете оценивается содержание оккупированных территорий от 2 миллиардов долларов в год. Также они посылают помощь в виде оружия", – сказал нардеп.

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Такое решение, по его словам, было принято после того, как стало ясно: Минские договоренности не работают.

"Все понимают, что у Минских договоренностей нет никакого движения. Мы сделали все, что могли – разведение, открытие КПВВ, обмены пленными. Это все важно, но это не то, чего ожидает большинство людей. Они хотят увидеть настоящее движение", – отметил Арахомия.

Политик подчеркнул, что Россия пытается дипломатическим путем сделать так, чтобы ее не признали стороной конфликта.

"Прямой вызов на переговоры будет фактически признанием того, что они сторона (конфликта на Донбассе. – Ред.)", – подытожил Арахамия.

В то же время вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что предвыборным обещанием Зеленского было установить мир на Донбассе любым путем. Диалог с Россией, по ее словам, поддерживают и международные партнеры Украины – США, Великобритания, Германия, Франция и другие.

"В интервью кандидата Владимира Зеленского он сказал: "Хоть с чертом лысым, но ради мира". После этого люди избрали президентом его в своем большинстве. За то, чтобы президент как человек, который должен принести мир, прямо переговаривался с РФ, вел разговоры на позиции правой стороны. Мы правы и заявляем об этом на весь мир", – отметила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины уверены, что на фоне информационной кампании о возможном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины в Кремле ищут любой повод для реализации своих планов. В Министерстве обороны уверены, что сейчас любое заявление может стать этим "спусковым крючком" для провокации РФ.