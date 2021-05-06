В 'Слуге народа' сказали, чего ждут от США после визита Блинкена

После визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена в "Слуге народа" выразили надежду, что между странами усилится сотрудничество. В частности, Украина ожидает от США военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала член комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Она выразила надежду, что Украина может получить статус основного партера вне НАТО.

"От визита госсекретаря США Энтони Блинкена мы надеемся на усиление сотрудничества. И это официально декларируют в США. Надо понимать, что Украину в США поддерживают представители обеих партий, это идет нам на пользу. А нацеленность новой администрации Президента Байдена на возвращение своей страны на лидирующие позиции в мире, действительно повышает маневренные возможности США в консолидации наших друзей и союзников в борьбе с российской агрессией. Если говорить конкретно, то мы ждем военной помощи, нам нужны конкретные программы сотрудничества, в частности в усилении нашей обороноспособности и безопасности", – сказала Ясько.

Также она добавила, что Украине и США необходимо согласовать новые совместные санкционные механизмы, чтобы иметь большее влияние на Российскую Федерацию.

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