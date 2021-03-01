В 'Слуге народа' отреагировали на лишение госфинансирования

В партии "Слуга народа" изучают решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о лишении ее государственного финансирования.

Об этом "Радио Свобода" заявил глава партии Александр Корниенко. Он уточнил, что деньги на первый квартал 2021 года уже получены.

"Хотим почитать, что они говорят нам, и будем реагировать. Нужно понять, как это работает: есть приостановка, есть отмена. Отмена – это если партия не предоставила объяснений, не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал они могут отменить. А сейчас пишут, что приостановлен процесс финансирования", – пояснил Корниенко.

По словам главы партии, решение НАПК может касаться средств на второй квартал 2021 года.

Также Корниенко заверил, что все нарушения политсила устранит.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК нашло нарушения по финансовой отчетности у ряда партий: "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "ВО "Свобода", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Важен каждый", "ВАРТА", "Социал-патриотическая ассамблея славян", "Новая демократия", "Громадська сила", "Команда Андрея Балоги", "Конгресс украинских националистов", "Слуга народа". Последнюю лишили финансирования.