В сети посчитали, сколько Зеленский отдыхал в 2020 году

В сети посчитали, что президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году отдыхал минимум пять раз.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Руденко. По его словам, первый раз президент отдыхал с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020 года в Буковеле Ивано-Франковской области.

Затем со 2 по 9 января Зеленский отправился в скандальный отпуск в Оман.

Журналист вспомнил, что с 19 по 29 июля глава государства отдыхал на "даче Хрущева", что на острове Бирючий в Херсонской области.

26 сентября президент Украины находился на Закарпатье в санаторном комплексе "Деренивская Купель".

"С 31 декабря планируется отдых Зеленского и его семьи в западной резиденции в Гуте Ивано-Франковской области. Хорошо живешь, чувак", – подытожил Руденко.

В комментариях пользователи также назвали вынужденным отдыхом пребывание президента в больнице "Феофания" в Киеве во время его коронавирусной болезни.

Скриншот. Сергей Руденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области. На 10 тысячах гектаров "Синегоры" расположены гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником, пруд и другие объекты.