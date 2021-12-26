В Сенате и Конгрессе США предостерегли Зеленского от репрессий против Порошенко: детали разговора

Сенаторы и конгрессмены Соединенных Штатов Америки во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским отметили недопустимость политического преследования оппозиции и выразили свою обеспокоенность, из-за дела в отношении пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале политолог Тарас Березовец, ссылаясь на информацию от источника.

"Накануне Владимир Зеленский провел видеоконференцию с участием более 20 конгрессменов и сенаторов США, представляющих Республиканскую и Демократическую партии. Стороны обсудили возможность привлечения Вашингтона к существующим переговорным форматам: Нормандскому и Минскому. Также были обсуждены вопросы сертификации "Северного потока-2 в контексте противостояния с РФ", – написал он.

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По словам Березовца, в то же время американские парламентарии отметили недопустимость преследования представителей оппозиции в Украине.

"Американская сторона выразила обеспокоенность началом политически мотивированного преследования оппозиции. Об этом сообщает источник, знакомый с переговорами", – указал он.

Политолог добавил: "До Зеленского было дипломатически донесено мнение о недопустимости пути, избранного в свое время режимом Януковича. Отдельно американская сторона выразила общую двупартийную обеспокоенность делом против пятого президента Петра Порошенко".

Он резюмировал, что действующий глава Украины "остался крайне раздраженным" из-за такой реакции американской стороны.