В СБУ объяснили, почему Медведчук до сих пор не в суде

Народному депутату Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма, до сих пор не вручили обвинительный акт. В то же время, с Медведчука сняли домашний арест и перевели на пребывание под личным обязательством.

Почему так происходит и почему фигурант такого громкого дела до сих пор не в суде, пояснили в Службе безопасности Украины, сотрудники которой принимают участие в межведомственной следственной группе, осуществляющей досудебное расследование по данному производству. Прессслужба СБУ прокомментировала OBOZREVATEL ситуацию.

Как сообщается, защита Виктора Медведчука и он сам до сих пор продолжают знакомиться с материалами дела. Это затягивает вручение фигуранту обвинительного акта и направление его в суд.

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"О "снятии Медведчука по этой статье с домашнего ареста" отдельно подчеркиваем: в соответствии со статьей 181 Уголовно-процессуального кодекса совокупный срок содержания под домашним арестом во время осуществления досудебного расследования не может превышать 6 месяцев", – пояснили в СБУ.

В ведомстве добавили, что Медведчук остается под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела, фигурантом которого он является.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 ноября, суд избрал меру пресечения Медведчуку – он будет находиться под личным обязательством до 31 декабря.