В саммите "Крымской платформы" примет участие президент Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в первом саммите "Крымской платформы". Он состоится 23 августа в Киеве.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

"Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Нас будет представлять президент Чапутова", – сказал Гегер.

Напомним, ранее стало известно, что на саммите будет присутствовать президент Латвии Егилс Левитс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Штаты примут участие в саммите, не уточнив, кто будет представлять страну.

Главы МИД стран Евросоюза также согласились рассмотреть участие в саммите "Крымской платформы".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в МИД России есть группа, которая работает на противодействие проведению саммита "Крымской платформы".