В Румынии проходят учения НАТО на фоне риска агрессии РФ против Украины. Видео

В Румынии на военной базе имени Михаила Когэлничану в Констанце прошли военные учения НАТО. Это происходит на фоне возможного широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны страны, а также румынское издание Digi 24. Румынские военные тренировались вместе с итальянскими пилотами, прибывшими в страну для выполнения задач усиленной воздушной обороны.

Задача румынских военных заключалась в том, чтобы спасти двух катапультированных итальянских пилотов и обеспечить поддержку с воздуха.

В учениях участвовали четыре самолета Eurofighter Typhon, которые обыскали местность для выявления угроз, а также два вертолета IAR-330 L-RM, один из которых отвечал за эвакуацию двух катапультировавшихся итальянских пилотов с группой эвакуации, а второй — обеспечивал поддержку с воздуха и проводил исследования местности.

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Цели учений для вооруженных сил двух стран заключались в проверке и обновлении их стандартных операционных процедур и тактики, направленных как на улучшение их собственных действий, так и на повышение уровня оперативной совместимости.

"Это был первый подобный тренинг, спланированный и проведенный с итальянскими партнерами. Для задействованного личного состава задача была сложной, она включала тактический полет в условиях враждебной местности и минутную синхронизацию действий на каждом этапе", — сказал пилот вертолета и командир задачи на этих учениях капитан-лейтенант Флорин Богдан.

Позже итальянские военные выполнили аналогичную последовательность с американскими партнерами.

Напомним, в разведке и армии США считают, что Российская Федерация уже в этом месяце планирует провести масштабные учения с использованием ядерного оружия. Они якобы станут "предупреждением для НАТО" не вмешиваться, если российские войска вторгнутся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне предполагаемого вторжения войск РФ в Украину США направили своих военнослужащих для усиления союзников по НАТО на восточном фланге. На днях первые подразделения прибыли в Польшу и Германию.

Несмотря на скопление российских военных и техники у границ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия запугивания со стороны Кремля не работает. При этом заверил, что страна готовится к любому развитию событий.