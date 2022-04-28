В России заявили о высылке японских дипломатов из-за их позиции относительно войны в Украине

Министерство иностранных дел РФ заявило, что вышлет восьмерых дипломатов Японии, которая осудила российское вторжение в Украину. Такой шаг последовал за решением Токио о высылке российских дипломатов.

Как пишет Japan Today, в МИД РФ потребовали, чтобы японские дипломаты покинули страну до 10 мая. При этом российские министерство обвинило администрацию премьер-министра Фумио Кисиды в "клевете" о так называемой "военной операции" в Украине.

В России заявили, что японское правительство якобы "принимает откровенно враждебные" меры, которые "наносят ущерб" отношениям двух стран.

Как известно, в апреле Япония приняла решение о высылке восьми граждан России, в том числе дипломатов посольства РФ, осудив массовые убийства украинцев российской оккупационной армией.

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В правительстве Японии отказались назвать высланных, но известно, что среди них не было российского посла в Японии Михаила Галузина.

Фумио Кисида при этом заявил, что власти Японии готовы к контрмерам со стороны Москвы, но примут все возможные меры для защиты японских граждан и бизнеса в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москва пригрозила Японии ответить на возможное расширение японско-американских учений. Так, Япония и США анонсировали крупнейшие в истории двусторонние военно-морские учения, к которым планируется привлечь 4 тысяч морских пехотинцев.