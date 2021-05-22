В РФ заявили, что Украина водной блокадой хочет 'наказать крымчан': в МИД ответили

В России заявили, что блокировка Украиной поступления воды во временно оккупированный Крым якобы может привести к гуманитарной катастрофе. В РФ считают, что ее последствия трудно предсказать.

Об этом в пятницу, 21 мая, сказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов, передает ТАСС. Он обвинил Украину в действиях, способствующих росту международной напряженности.

"Не прекращаются отчаянные попытки Киева наказать население Крыма за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией", – сказал Тимохов.

В МИД Украины отреагировали на его заявление. В комментарии OBOZREVATEL спикер министерства Олег Николенко сообщил, что на самом деле на полуострове достаточно воды для бытовых нужд населения, а ситуация ухудшилась из-за того, что в Крыму массово строят российские военные базы и предприятия.

"Фактически, российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", – сказал Николенко.

В ведомстве отметили, что таким образом агрессор хочет переложить ответственность на Украину, но в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "вице-премьер" оккупированного Россией Крыма Евгений Кабанов заявил, что специалисты начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды. По его словам, наличие водных ресурсов там подтвердили.