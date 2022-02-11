В РФ пожаловались, что Украина не хочет идти на прямой диалог с 'ЛДНР': Кулеба ответил

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак посетовал на то, что Украина якобы продолжает уклоняться от выполнения ключевых пунктов Минских соглашений. В частности его возмутило нежелание Киева вести переговоры с главарями непризнанных республик на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом передает российское агентство РИА, ссылаясь на комментарий представителя делегации от Москвы после проведения нормандского саммита на уровне советников. Мероприятие прошло 10 февраля в Берлине.

"Я даже призвал украинцев, если у них появятся какие-то идеи и мысли для того, чтобы продвигаться по требованиям выполнения Минских договоренностей, чтобы они созвали немедленно внеочередное заседание контактной группы, может, через три недели, и внесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложения действующих представителей Донбасса", – указал Козак, добавив, что компромисса по этой части найти так и не удалось.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил очевидную категоричность в отрицании подобных перспектив. Переговоры с так называемыми делегатами от "Л/ДНР" невозможность, поскольку фактически уводят в сторону прямую причастность России к военным действиям на Донбассе, делая ее всего-навсего посредником.

"Основным вопросом перед нами стоял прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми республиками. Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта сменится статусом посредника. Поэтому мы на это не идем", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, OBOZREVATEL передавал слова главы Офиса президента Андрея Ермака о вероятности переговоров о мирном урегулировании на Донбассе с сепаратистами ОРДЛО.