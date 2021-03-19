В регионах Украины планируют реализовать десятки безбарьерных проектов в 2021 году

К инициативе первой леди Елены Зеленской "Без барьеров" присоединились Донецкая, Винницкая и Черкасская области.

Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры 19 марта подписали главы администраций этих регионов, а также мэры Мариуполя и Винницы. Инициатива Зеленской "Без барьеров" призвана создать равные возможности для всех украинцев, в частности – развитие универсального публичного пространства, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Когда мы начинали работать над инициативой "Без барьеров", мы понимали, что это будет большой проект. Но сейчас на наших глазах проект превращается в масштабное движение, к которому приобщаются не только отдельные люди, бизнес, но и целые города и области. Буду рада видеть среди участников новые регионы, присоединяйтесь", – отметила во время подписания Меморандума Елена Зеленская.

Меморандум, к которому присоединились Донецкая, Винницкая и Черкасская области, предусматривает сотрудничество сторон в направлении развития безбарьерного пространства и наработки практических кейсов доступной среды в общинах.

Например, в Черкасской области планируют построить безбарьерный детский сад в областном центре. В Мариуполе появится безбарьерный бассейн олимпийского уровня. А в Виннице в зданиях социального направления установят звуковую навигацию для слабовидящих.

"Безбарьерность должна стать не только активной государственной политикой и социальной ответственностью бизнеса, но и новой общественной нормой. Мы должны уверенно двигаться в направлении преодоления каких-либо ограничений, расширять практики инклюзии, недискриминации и обеспечении равных прав и возможностей для всех украинцев", – подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Как сообщили в пресс-службе президента, Меморандум вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.