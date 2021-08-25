Движение 'ЧЕСТНО' назвало фамилии крымских нардепов-коллаборантов, которые до сих пор имеют звания Героя Украины

Народные депутаты, которые избирались в Верховную Раду от Автономной Республики Крым, который временно находится в оккупации Российской Федерации, до сих пор имеют украинские государственные награды, в том числе звания Героя Украины. Это происходит несмотря на то, что эти политики стали российскими коллаборантами.

Об этом говорится в материале Движения ЧЕСТНО об избрании и работе крымских мажоритарщиков в парламенте. В частности, звание Герой Украины предоставляет ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии РФ формально оставила для украинских героев.

Как сказано в материале, процедура лишения госнаград сложная и не действенна, упростить ее в парламенте уже пытались, однако законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно, даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму.

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К примеру, депутат Верховного Совета Крыма (1998-2006 гг.), ее спикер (с 2002 по 2006 год), трижды нардеп от Партии регионов Борис Дейч имеет звание Герой Украины с вручением ордена Государства и ряд других наград.

В 2010 году он голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ относительно Черноморского флота на территории нашего государства, а в 2014-м поддерживал антимайдан, голосовал за "диктаторские законы" и призвал объединяться с Россией во время незаконного референдума на полуострове.

Николай Багров (умер в апреле 2015 года) – депутат первого созыва ВРУ, а впоследствии ректор Таврического национального университета имени Вернадского, который также приветствовал оккупацию украинской территории Россией, имеет высшую государственную награду Героя Украины.

Во время выступления на церемонии подписании договора "о взаимодействии" между КФУ и Российским институтом стратегических исследований, он заявил, что "Украина имеет признаки нацизма" и благодарил Путина за "возвращение Крыма".

"Сейчас это нередко перерастает в откровенный фашизм. Большое спасибо президенту Владимиру Путину, который помог, возвращение Крыма было проведено блестяще", – сказал он.

Экс-нардеп и министр обороны Януковича Павел Лебедев имеет награды Украины – медаль "За отличие в военной службе" I ст. и звание "Заслуженный экономист Украины".

Крымский нардеп Александр Нечаев, который баллотировался в парламент 7 созыва от Партии регионов, а в Раду 8 созыва от "Оппозиционного блока", в 2018 году голосовал против закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Нечаев является членом политсовета ОПЗЖ.

Нардеп первого созыва ВРУ Сергей Цеков был руководителем "Русской общины Крыма" и первым вице-спикером крымского парламента, а затем стал первым членом Совета федерации РФ от временной оккупационной власти в Крыму. Он с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК.

"Цекова называют одним из "крестных отцов" политики Сергея Аксенова, ведь именно он во время первого заседания в уже захваченном российскими оккупантами здании Верховной Рады АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства, как согласованную с Путиным", – сказано в материале.