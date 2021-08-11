В Раду внесли на обсуждение законопроект о sim-картах по паспорту и блокировке смартфонов

В Украине хотят ввести продажу сим-карт по паспорту. Такое усиление идентификации пользователей мобильной связи предлагают в законопроекте, который Комитет по вопросам цифровой трансформации внес на обсуждение.

Об этом сообщил Комитет на сайте Верховной Рады. Отмечается, что документ разработала рабочая группа по противодействию серому импорту.

По мнению авторы законопроекта, идентификация абонентов усилит защиту персональных данных и защитит их от мошеннических схем.

В пояснительной записке авторы документа отметили, что вместе с ростом количества пользователей интернет-банкинга и популярности онлайн-покупок растут и риски мошенничества.

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"В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами", – говорится в сообщении.

В случае, если этот законопроект примут, владельцы сим-карт будут обязаны пройти идентификацию. В то же время авторы документа отметили, что сейчас уже подавляющее большинство абонентских номеров "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги. Поэтому регистрация у поставщиков электронных коммуникационных услуг будет лишь формальностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты из фракции "Слуга народа" запланировали нововведения в сфере мобильной связи, среди которых принудительная регистрация абонентов операторов и блокировки "серых" смартфонов по IMEI-коду. Также нардепы хотят ввести уголовную ответственность за ввоз в Украину и продажу "серых" смартфонов.