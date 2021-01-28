В Раде усилили борьбу с кнопкодавством благодаря давлению 'Голоса'

Фракция политической партии "Голос" добилась усиления мер по недопущению кнопкодавства в Верховной раде.

В частности, как отметили в пресс-службе политсилы в Facebook, теперь все свободные слоты на задних рядах в зале отключены, а карточки депутатов привязываются к конкретному месту в зале. Также в зале парламента установят еще четыре видеокамеры.

Как отметила народный депутат "Голоса" Инна Совсун, кроме этих нововведений, в партии требуют ввести систему для голосования с сенсорной кнопкой. Это, по ее словам, позволит избежать кнопкодавства в будущем, ведь технически проголосовать за другого депутата будет невозможно.

"Десятилетиями в Раде существовала негласная сделка: одни кнопкодавят, другие возмущаются, но принимают такие голосования. Этот цирк время прекращать. Последней каплей стало сфальсифицированное назначение министром образования Сергея Шкарлета. Когда карточки Суркиса и Медведчука голосовали в зале без своих владельцев. Поэтому "Голос" инициировал жесткий контроль голосований народных депутатов и наказание за кнопкодавство", – подчеркнула Совсун.