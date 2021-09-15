В Раде создали рабочую группу 'Бабий Яр – память для будущего' к 80-ой годовщине трагедии

В Верховной Раде создали рабочую группу "Бабий Яр – память для будущего". Соответствующую декларацию к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра подписали 19 парламентариев. Цель группы – поддержать достойное почтение памяти жертв и возведение мемориала этой трагедии в Бабьем Яру.

Таким образом депутаты присоединились к инициативе парламентариев европейских стран по защите памяти жертв Холокоста, передает пресс-служба Мемориального центра.

14 сентября состоялось совместное онлайн-заседание украинских нардепов и депутатов польского Сейма, где в прошлом году была создана "Парламентская группа по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы Свободной от Геноцида и Ненависти".

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Парламентарии двух стран осудили нацизм и подчеркнули, как важно помнить о жертвах трагедии Холокоста и Бабьего Яра, в частности. А также выразили поддержку Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр".

С польской стороны, кроме парламентариев-представителей группы и ещё 20 депутатов Сейма, участие в заседании приняли президент республики Польша 1995-2005 годов Александр Квасневский, поверенный в делах Посольства Израиля Ирит Яхнес, атташе по вопросам культуры посольства Германии Валерио Трабант, главный раввин Польши Михаил Щудрих и другие.

Украину представляли депутаты-участники группы "Бабий Яр – память для будущего", представители партии "Слуга народа": Никита Потураев, Мария Мезенцева, Алексей Устенко, Егор Чернев, Александр Мережко, Даниил Гетманцев и другие.

Как говорится в декларации депутатов группы "Бабий Яр – память для будущего", Украина тяжело пострадала от двух разрушительных и смертоносных мировых войн.

"Европейский Союз обязался бороться с нетерпимостью и ненавистью и проводит политику защиты памяти жертв Холокоста. Мы считаем нашу страну частью европейского сообщества, поэтому у нас общая цель – сохранить память о тех ужасных событиях и достойно почтить погибших людей", – объявляя о создании группы, сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Украинские парламентарии призвали своих коллег, членов Верховной Рады, отметить 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. В этом месте нацисты убили более 100 тысяч человек – это самый большой разовый расстрел гражданских лиц во время Второй мировой войны. Поэтому Бабий Яр стал международным символом Холокоста, а Украина выступает объединяющей точкой для всех стран, пострадавших от этой трагедии.

"Преступления нацизма никогда не должны повториться. Проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" сохраняет и чтит память о жертвах Холокоста. Он является примером политической поддержки важных для общества инициатив", – отметил председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

"Уже вскоре страна отметит 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Трагедии, которая стала страшным символом Холокоста в Восточной Европе. Превращение Бабьего Яра из места забвения в место памяти является насущной задачей для Украины и мира. Мы благодарны, что имеем такую ​​мощную международную поддержку, которая помогает сохранить историческую память. И крайне важно, что к этому процессу присоединяются украинские парламентарии, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер. – Поддержка со стороны народных депутатов поможет донести до общества необходимость увековечения памяти жертв трагедии, позволит двигаться к нашей цели – достойного чествования погибших в Бабьем Яру".

Напомним: в прошлом году польский Сейм объявил о создании парламентской рабочей группы к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. "Парламентская группа по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы Свободной от Геноцида и Ненависти" ставит целью почтить и донести память о трагедии Бабьего Яра будущим поколениям. Также о создании рабочей группы "Бабий Яр – память ради будущего" и о поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" заявили депутаты Европейского парламента.

Декларация к Международному дню памяти жертв Холокоста и полный состав рабочей парламентской группы "Бабий Яр – память для будущего" здесь.