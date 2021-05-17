В Раде проведут два внеочередных заседания: названы даты и темы

В Верховной Раде состоится два внеочередных заседания 18 и 20 марта. На них рассмотрят ряд вопросов, среди которых – транш МВФ и помощь от Евросоюза.

Об этом сообщили нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина и глава фракции "СН" Давид Арахамия. Во вторник запланировано также голосование за отставку трех министров.

"18 мая, кроме основного заседания (где, скорее всего, таки "добьем" земельный законопроект 2195), состоится еще и внеочередное. На повестке – кадровые вопросы", – уточнила Гришина.

Заседание 18 мая:

законопроект о рынке земли;

увольнение трех министров – здравоохранения Максима Степанова, развития экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия;

Заседание 20 мая:

вопросы для получения новых траншей от Евросоюза и Международного валютного фонда;

"судебные" и "банковские" законопроекты;

возвращение наказания за ложь в декларациях.

"В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия. В нее войдут 10 законов – так называемые "макрофин" и "МВФ"", – сказал глава фракции, слова которого приводит "Интерфакс-Украина".

"Рассмотрим ряд срочных экономических законопроектов. В частности, на повестке дня: судебные и банковские законопроекты, а также возвращение наказания за ложь в декларациях", – добавила Гришина.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от "Слуги народа" намерены голосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Также уже названы кандидаты на замену им.