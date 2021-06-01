В Украине на государственном уровне решили чтить память детей, погибших на Донбассе

Память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в Верховной Раде предложили чествовать на государственном уровне. Соответствующий проект постановления в День защиты детей, 1 июня, утвердили народные депутаты.

За принятие документа в целом проголосовали 308 парламентариев (поименное голосование). Его в парламент еще в апреле подала депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Отметим: прежде чем голосовать, нардепы в зале ВРУ минутой молчания почтили память невинных детей, погибших в борьбе Украины с агрессией РФ на Донбассе. Большинство голосов "за" отдали "слуги народа" (208), в то же время ни один нардеп от ОПЗЖ не поддержал принятие постановления.

В пояснительной записке к документу №5343 отмечается, что с начала нападения России на Украину на территории некоторых областей, в частности Донецкой и Луганской, погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести. Кроме этого, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины.

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Так, проект постановления предусматривает 4 июня, в Международный день невинных детей – жертв агрессии, почтить на государственном уровне в Украине память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Авторы законодательной инициативы предлагают рекомендовать:

Кабинету министров разработать и утвердить план соответствующих мероприятий;

местным органам исполнительной власти – почтить память погибших детей путем наименования учебных заведений и топонимических объектов;

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины – организовать тематические теле- и радиопередачи.

Постановление вступает в силу со дня его принятия. Добавим, что авторами документа стали более полсотни народных депутатов. Кроме Мезенцевой, среди них и Александр Мережко, Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), Лариса Билозир, Николай Кучер (депутатская группа "Довіра"), Дмитрий Лубинець (группа "За майбутнє").

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве отцам-воспитателям, приемным и патронатным семьям решили выделить материальную помощь по случаю Международного дня защиты детей. Выплаты составят от 7 тыс. до 19 тыс. грн.