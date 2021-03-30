В Раде приняли постановление по обострению на Донбассе и обратились к РФ

Верховная Рада потребовала от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Об этом говорится в постановлении №5312 в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта. За документ проголосовали 308 нардепов. Отметим, что ни один политик из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" не проголосовал "за".

Поясним, что нардеп ОПЗЖ Александр Колтунович с трибуны заявил, что из-за отсутствия в повестке дня вопросов тарифной политики, их фракция покинет зал заседания.

"Когда мы говорим о вопросах тарифной политики, то для этого есть конкретные документы, давайте рассматривать в этом зале. Если нет этих вопросов в повестке дня – наша фракция не будет принимать участия в таких заседаниях. Мы покидаем этот зал, пока здесь не с появятся те вопросы, которые соответствуют социально-экономическим потребностям страны", – сказал он, после чего депутаты от ОПЗЖ покинули сессионный зал ВР.

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В принятом постановлении предлагается призвать мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Также нардепы поддержали усиление международного политического и экономического давления на Россию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, постановление предлагает принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии России против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ военных преступлений и преступлений против человечности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на востоке Украины 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел. В результате погибли четверо воинов Вооруженных сил Украины, еще двое получили ранения.