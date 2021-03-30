У Раді ухвалили постанову щодо загострення ситуації на Донбасі та звернулися до РФ

Верховна Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі й неухильно дотримуватися режиму припинення вогню.

Про це йдеться в постанові №5312 у зв'язку з ескалацією російсько-українського збройного конфлікту. За документ проголосували 308 нардепів. Зазначимо, що жоден політик із фракції "Опозиційна платформа – За життя" не проголосував "за".

Пояснимо, що нардеп ОПЗЖ Олександр Колтунович із трибуни заявив, що через відсутність у порядку денному питань тарифної політики їхня фракція покине зал засідання.

"Коли ми говоримо про питання тарифної політики, то для цього є конкретні документи, які давайте розглядати в цій залі. Якщо немає цих питань у порядку денному – наша фракція не буде брати участі у таких засіданнях. Ми покидаємо цей зал, доки тут не з'являться ті питання, які відповідають соціально-економічним потребам країни", – сказав він, після чого депутати від ОПЗЖ покинули сесійну залу ВР.

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В ухваленій постанові пропонується закликати світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України.

Також нардепи підтримали посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Росію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, постанова пропонує вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права під час збройної агресії Росії проти України, зокрема скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні бойових дій на сході України 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл. Унаслідок загинули четверо воїнів Збройних сил України, ще двоє отримали поранення.