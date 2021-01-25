В Раде приняли меры по борьбе с кнопкодавством: что решили
В Верховной Раде приняли меры по борьбе с неперсональным голосованием народных депутатов.
Как сообщил на согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков, все свободные места в зале заседаний уже отключены от системы "Рада".
"На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места... Это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства", – заверил он.
Кроме того, установят дополнительные четыре камеры в зале Рады. Владельцем видео с камер станет парламент, а не Управление государственной охраны.
Еще обсуждаются изменения в законодательство относительно дисциплинарного наказания – запрет на участие в пленарных заседаниях на несколько недель, как следствие – лишение зарплаты.
"Я уверен, это будет дополнительным стимулом народным депутатам не заниматься ерундой в зале Верховной Рады", – добавил Разумков.
Будут проведены консультации, как с минимальными вложениями перейти на сенсорную систему "Рада-4".
Все фракции и группы поддержали предложения спикера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря Верховная Рада 226 голосами утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что за Шкарлета проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента. Например, никто не видел в зале Григория Суркиса, а его карточка проголосовала "за".
Со своей стороны Разумков пообещал разобраться с вероятным кнопкодавством в Раде.