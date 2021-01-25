В Раде приняли меры по борьбе с кнопкодавством: что решили

В Верховной Раде приняли меры по борьбе с неперсональным голосованием народных депутатов.

Как сообщил на согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков, все свободные места в зале заседаний уже отключены от системы "Рада".

"На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места... Это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства", – заверил он.

Кроме того, установят дополнительные четыре камеры в зале Рады. Владельцем видео с камер станет парламент, а не Управление государственной охраны.

Еще обсуждаются изменения в законодательство относительно дисциплинарного наказания – запрет на участие в пленарных заседаниях на несколько недель, как следствие – лишение зарплаты.

"Я уверен, это будет дополнительным стимулом народным депутатам не заниматься ерундой в зале Верховной Рады", – добавил Разумков.

Будут проведены консультации, как с минимальными вложениями перейти на сенсорную систему "Рада-4".

Все фракции и группы поддержали предложения спикера.

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