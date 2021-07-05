В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Группа народных депутатов из разных парламентских фракций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением вернуть звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армией (УПА) Роману Шухевичу. Нардепы также хотят предоставить это высокое звание участнику УПА Тарасу Бульбе-Боровцу.

Свою позицию нардепы выразили в проект постановления № 5721 "О праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии". Соответствующий документ зарегистрирован в Верховной Раде и размещен на сайте парламента.

14 октября 2022 года исполнится 80 лет со дня образования УПА, и авторы проекта постановления предлагают на государственном уровне отметить этот юбилей.

"Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", – записано в третьем пункте документа.

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Среди авторов постановления: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, первый заместитель "Слуги народа" Александр Корниенко, нардеп Василий Вирастюк, нардепка и волонтер Яна Зинкевич, а также другие депутаты из фракций "Европейская солидарность", "Голос", группы "Доверие", "За будущее" и часть внефракционных депутатов.

Напомним, главнокомандующему УПА Роману Шухевичу в 2007 году указом президента Виктора Ющенко посмертно присвоено звание Герой Украины.

Однако в 2010 году Донецкий окружной административный суд, нарушив Кодекс административного судопроизводства Украины (ст.19) и Закон Украины "О государственных наградах Украины" (статьи 5 и 6) признал указ недействительным, ссылаясь на то, что якобы "звание Героя Украины могут получить только граждане Украины, а Шухевич гражданином Украины не был ". Хотя согласно Закону Украины, это звание может быть присвоено как гражданам Украины, так и иностранцам и лицам без гражданства.

В ответ на лишение звания главнокомандующего УПА ряд городов западной Украины предоставили Роману Шухевичу звание почетного гражданина.

Похожая история была и с присвоением звания Герой Украины лидеру ОУН Степану Бандере – суды Януковича отменили соответствующий указ Ющенко.

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