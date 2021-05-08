В Раде предложили сажать на 3 года за антисемитизм

В Верховной Раде предложили установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующие законопроекты №5109 и №5110 получили поддержку комитета по вопросам свободы слова.

Об этом говорится на сайте комитета. В частности, речь идет о проекте закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№ 5109 ), а также связанный с ним законопроект "О внесении изменений к статье 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№ 5110).

С такой инициативой выступили народные депутаты Максим Бужанский, Виктория Кингзубрская, Андрей Холодов, Юрий Камельчук, Сергей Демченко, Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Ирина Верещук.

В частности, законопроектом № 5110 предлагается определить как антисемитизм "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Основные проявления антисемитизма согласно документу:

возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, скрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения;

высказывания недостоверных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, что ожесточают, заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

изготовление, распространение материалов, содержащих антисемитские высказывания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков;

призывы к антисемитизму.

Нардепы предложили наказывать за проявления антисемитизма штрафом до 8500 грн или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раде осудили марш в честь создания дивизии "Галичина", который состоялся в Киеве, заявив, что он был направлен на популяризацию войск СС.