В Раде предложили сажать на 3 года за антисемитизм
В Верховной Раде предложили установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующие законопроекты №5109 и №5110 получили поддержку комитета по вопросам свободы слова.
Об этом говорится на сайте комитета. В частности, речь идет о проекте закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№ 5109 ), а также связанный с ним законопроект "О внесении изменений к статье 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№ 5110).
С такой инициативой выступили народные депутаты Максим Бужанский, Виктория Кингзубрская, Андрей Холодов, Юрий Камельчук, Сергей Демченко, Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Ирина Верещук.
В частности, законопроектом № 5110 предлагается определить как антисемитизм "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".
Основные проявления антисемитизма согласно документу:
возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
призыв, скрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения;
высказывания недостоверных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, что ожесточают, заявлений о лицах еврейского происхождения;
публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения;
отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
изготовление, распространение материалов, содержащих антисемитские высказывания;
умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения;
умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков;
призывы к антисемитизму.
Нардепы предложили наказывать за проявления антисемитизма штрафом до 8500 грн или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Раде осудили марш в честь создания дивизии "Галичина", который состоялся в Киеве, заявив, что он был направлен на популяризацию войск СС.