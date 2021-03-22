В Украине готовят новый удар по электронным сигаретам: что хотят запретить

Ранее Верховная Рада повысила акциз на вейпы и запретила их продажу несовершеннолетним. Теперь парламент работает над новой инициативой, чтобы сдержать популяризацию электронных сигарет, а именно – ограничить рекламу такой продукции. Соответствующий законопроект сейчас ждет своего рассмотрения в сессионном зале.

Какие запреты хотят ввести и помогут ли они остановить рост "электронных" курильщиков – разбирался OBOZREVATEL.

Что запретят рекламировать и где?

В Украине уже действует запрет на рекламу алкоголя и сигарет, законопроектом №4212 его хотят распространить и на рекламу электронных сигарет. Вот только законодательством к электронным сигаретам не относят современные тренды в курении вроде Glо и IQOS, а только электронные сигареты с жидкостями.

В комментарии OBOZREVATEL один из инициаторов документа, нардеп Алексей Жмеренецький отмечает, что депутаты все же планируют запретить рекламировать более широкий список продукции, эту поправку внесут ко второму чтению. Он уверен и в мгновенном эффекте от принятия документа, опираясь на небольшой объем курильщиков электронных сигарет. К примеру, недавно в службе поддержки IQOS сообщили, что уже один миллион украинцев пользуется их продукцией.

"Запрет рекламы сдержит наращивание объемов потребления. Под запрет попадают все жидкости, ТВЕН (стики) и изделия с табаком для электрического нагрева и устройства для потребления табачных изделий без их сгорания. Главное, что речь идет не только о самих изделия, но и о брендах – товарные знаки: то есть логотипы Glo, IQOS, Juul и другие не смогут размещаться на рекламных носителях и в медиа", – рассказал политик.

Депутаты предлагают установить запрет на рекламу:

на радио и телевидении,

на сайтах, которые не верифицируют возраст пользователей,

в изданиях для детей и подростков,

на средствах внутренней и наружной рекламы,

на транспорте.

В комментарии OBOZREVATEL специалист общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра отметил, что за последние годы среди молодежи стали достаточно популярными именно средства для нагрева табака, которые могут вытеснить рынок электронных сигарет.

"Если мы запретим рекламу электронных сигарет и одновременно останется реклама Glo и IQOS, то это особые условия для определенного вида курения. В редакции этого однозначно мало для усиления защиты детей и молодежи от курения. Потому что реклама привлекает их к курению", – сказал Купыра.

Как сейчас рекламируют электронные сигареты?

Пожалуй, только ленивый не видел рекламу современных электронных сигарет. Ее размещают у каждой точки продаж, в ТРЦ, супермаркетах, социальных сетях и тому подобное.

Реклама Glo в социальных сетях. Официальная страница Glo в Facebook

Реклама IQOS в социальных сетях. Facebook поддержки IQOS в Украине

"Вкусно" рекламируют сигареты и на официальных сайтах продукции. Производители IQOS называют их современной альтернативой традиционному курению, а производители Glo используют слоган "Без сомнений и компромиссов". Обе компании предлагают бесплатный "тест-драйв" для потенциальных клиентов, что можно считать поощрением людей попробовать электронные сигареты.

Законопроектом депутаты хотят повлиять и на содержание рекламы. Предлагается запретить:

поощрять курение,

демонстрировать изображения процесса курения,

создавать впечатление, будто электронные сигареты помогают достичь успеха и решить личные проблемы.

Еще предлагается ограничить возможность производителей электронных сигарет быть спонсорами различных мероприятий, а также распространять продажу в комплекте с товарами, которые с ними не связаны.

Конкуренция рынка: производители горючих сигарет хотят вернуть клиентов?

Несмотря на то, что в Украине стабильно уменьшается количество курильщиков, специалисты не видят в этом законопроекте подводных камней для возвращения популяризации горючих сигарет.

"Общая динамика по уменьшению распространения курения еще есть. Но на это повлияли однозначно ценовые меры, парламент принял хорошую акцизную политику", – добавил Купыра.

Украинцы же продолжают переходить на электронные сигареты, уверяя себя, что таким образом бросят курить.

"Я часто видел рекламу Glo у магазинов и киосков, где покупал сигареты. Когда решил бросить курить, то перешел на электронные сигареты, это сработало. Не думаю, что социальная реклама о вреде электронных сигарет на меня повлияет. Я брошу в том случае, когда сам захочу", – прокомментировал 26-летний Дмитрий Якубовский.

В Раде соответствующим законопроектом также хотят нарастить объемы антирекламы. Авторы документа утверждают, что социальная реклама о вреде такой продукции будет сдерживать прирост табакозависимых людей. Специалисты отмечают, что введение медицинских предупреждений на обычных сигаретах когда-то дало очень хороший результат.

"По данным исследования ВОЗ, в Украине 92% курильщиков замечали предупреждения на пачках сигарет, 54% лиц задумывались бросить курить из-за предупреждения на пачке. Когда они были только введены, то имели более высокий эффект. Уже около 10 лет они не менялись и глаз уже примылился" – добавил Купыра.

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