В Україні готують новий удар по електронних сигаретах: що хочуть заборонити

Раніше Верховна Рада підвищила акциз на вейпи і заборонила їх продаж неповнолітнім. Тепер парламент працює над новою ініціативою, щоб стримати популяризацію електронних сигарет, а саме – обмежити рекламу такої продукції. Відповідний законопроєкт наразі чекає свого розгляду в сесійній залі.

Які саме заборони хочуть ввести і чи допоможуть вони зупинити зростання "електронних" курців – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що заборонять рекламувати і де?

В Україні вже діє заборона на рекламу алкоголю та цигарок, законопроєктом №4212 її хочуть поширити і на рекламу електронних сигарет. От тільки законодавством до електронних сигарет не відносять сучасні тренди у палінні на кшталт Glо та IQOS, а лише електронні сигарети з рідинами.

У коментарі OBOZREVATEL один із ініціаторів документа, нардеп Олексій Жмеренецький наголошує, що депутати все ж планують заборонити рекламувати більш широкий список продукції, цю поправку внесуть до другого читання. Він упевнений і в миттєвому ефекті від ухвалення документа, спираючись на невеликий обсяг курців електронних сигарет. До прикладу, нещодавно у службі підтримки IQOS повідомили, що вже один мільйон українців користується їхньою продукцією.

"Заборона реклами стримає нарощування обсягів споживання. Під заборону потрапляють усі рідини, ТВЕН (стіки) та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання та пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Головне, що йдеться не тільки про самі вироби, а й про бренди – товарні знаки: тобто логотипи Glo, IQOS, Juul та інші не зможуть розміщуватись на рекламних носіях і в медіа", – розповів політик.

Депутати пропонують встановити заборони на рекламу:

на радіо та телебаченні,

на сайтах, які не верифікують вік користувачів,

у виданнях для дітей та підлітків,

на засобах внутрішньої та зовнішньої реклами,

на транспорті.

У коментарі OBOZREVATEL фахівець громадської організації "Життя" Дмитро Купира зазначив, що за останні роки серед молоді стали досить популярними саме засоби для нагрівання тютюну, які можуть витіснити ринок електронних сигарет.

"Якщо ми заборонимо рекламу електронних сигарет, а водночас залишиться реклама Glo і IQOS, то це особливі умови для певного виду куріння. У такій редакції цього однозначно не достатньо для посилення захисту дітей та молоді від куріння. Тому що реклама залучає їх до куріння", – сказав Купира.

Як зараз рекламують електронні сигарети?

Мабуть, тільки ледачий не бачив рекламу сучасних електронних сигарет. Її розміщують біля кожної точки продажу, в ТРЦ, супермаркетах, соціальних мережах тощо.

Реклама Glo в соціальних мережах. Офіційна сторінка Glo у Facebook

Реклама IQOS у соціальних мережах. Facebook служби підтримки IQOS в Україні

"Смачно" рекламують сигарети і на офіційних сайтах продукції. Виробники IQOS називають їх сучасною альтернативою традиційному палінню, а виробники Glo використовують слоган "Без сумнівів і компромісів". Обидві компанії пропонують безкоштовний "тест-драйв" для потенційних клієнтів, що можна вважати заохоченням людей спробувати електронні сигарети.

Законопроєктом депутати хочуть вплинути і на зміст реклами. Пропонується заборонити:

заохочувати до куріння,

демонструвати зображення процесу куріння,

створювати враження, ніби електронні сигарети допомагають досягти успіху і розв'язати особисті проблеми.

Ще пропонується обмежити можливість виробників електронних сигарет бути спонсорами різних заходів, а також поширювати продаж у комплекті з товарами, які з ними не пов'язані.

Конкуренція ринку: виробники горючих сигарет хочуть повернути клієнтів?

Попри те, що в Україні стабільно зменшується кількість курців, фахівці не вбачають у цьому законопроєкті підводних каменів для повернення популяризації горючих сигарет.

"Загальна динаміка щодо зменшення поширення куріння ще є. Але на це вплинули однозначно цінові заходи, парламент ухвалив хорошу акцизну політику", – додав Купира.

Українці ж продовжують переходити на електронні сигарети, запевняючи себе, що в такий спосіб кинуть палити.

"Я часто бачив рекламу Glo біля магазинів і кіосків, де купував сигарети. Коли вирішив кинути палити, то перейшов на електронні сигарети, це спрацювало. Не думаю, що соціальна реклама про шкідливість електронних сигарет на мене вплине. Я кину в тому разі, коли сам захочу", – прокоментував 26-річний Дмитро Якубовський.

У Раді відповідним законопроєктом також хочуть наростити обсяги антиреклами. Автори документа стверджують, що соціальна реклама про шкідливість такої продукції стримуватиме приріст тютюнозалежних людей. Фахівці зазначають, що введення медичних попереджень на звичайних сигаретах колись дало дуже хороший результат.

"За даними дослідження ВООЗ, в Україні 92% курців помічали попередження на пачках сигарет, 54% осіб замислювалися кинути палити через попередження на пачці. Коли вони були щойно введені, то мали кращий ефект. Уже близько 10 років вони не змінювалися й око вже примилилося", – додав Купира.

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