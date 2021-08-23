В Раде поддержали обращение к миру из-за 'Крымской платформы': что содержит документ

В Верховной Раде проголосовали за обращение к международным партнерам по усилению международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" (инициатива Украины по деоккупации полуострова) для противодействия агрессии РФ. Соответствующий проект поддержали 283 парламентария.

Онлайн-трансляция заседания велась на YouTube-канале "Рада". В документе нардепы обращаются к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Европарламента, а также правительствам и парламентам иностранных государств (чтобы посмотреть весь документ, доскролльте страницу до конца).

Соответствующий проект постановления № 5775 был внесен еще 15 июля. Большинство голосов за него отдали нардепы от "Слуги народа" – 243. Также документ поддержали в "Европейской Солидарности" (22 голоса), в "Батьківщині" (15 голосов), в депутатской группе "За майбутнє" (10 голосов), в группе "Довіра" (11 голосов), в "Голосе" (15) и внефракционные нардепы (8).

Видео дня

Примечательно, что все 44 нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" отсутствовали на заседании.

Поименный список тех, кто и как голосовал:

Таким образом, украинские нардепы обратились к парламентам других стран, чтобы там способствовали усилению межпарламентского сотрудничества в рамках "Крымской платформы", что позволит усилить давление на страну-оккупанта – Россию.

Страны-члены ООН в Раде призывают также поддержать украинскую инициативу и присоединиться к ней.

Парламентские ассамблеи международных организаций и Евросоюза призвали принять решение в поддержку платформы и присоединиться к ней на разных уровнях (парламентском, правительственном и экспертном).

Кроме того, нардепы обратились к международному сообществу, призвав его воздержаться от поддержки инициатив России, которые прямо или косвенно направлены на противодействие "Крымской платформе".

Среди других пунктов призыв не признавать попытки аннексии Россией Крыма. Также осуждается принудительная паспортизация граждан Украины на временно оккупированных территориях, а иностранных партнеров в ВР просят усилить политическое и экономическое давление на Москву.

В парламенте очередной раз требуют от РФ выполнить свои международные обязательства в полной мере и вывести войска с украинских территорий, а также прекратить практику изменения демографического состава населения Крыма и нарушения прав человека на полуострове.

Кроме того, в Раде отметили несколько пунктов, которые позволят сформулировать позицию международного демократического сообщества в противодействии российской агрессии. Это:

координация усилий на межпарламентском уровне в сфере развития и соблюдения политики непризнания аннексии Крыма;

парламентский контроль в сфере введения ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта, ее должностных лиц, физических и юридических лиц, причастных к неправомерной оккупации и попытке аннексии;

координация и согласование позиций и шагов государств-участников "Крымской платформы" в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях при рассмотрении вопросов деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины;

усиление межпарламентского сообщества и объединение усилий, направленных на защиту прав и свобод гражданского населения во временно оккупированном Крыму;

парламентский контроль за реализацией проектов, направленных на преодоление экономических и экологических последствий российской оккупации части территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники саммита "Крымская платформа" 23 августа подписали совместную декларацию. В ней осуждается агрессия России в Украине, а также говорится о новых санкциях и требованиях к Москве.