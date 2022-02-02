В Раде готовы голосовать за законопроект Зеленского об уменьшении количества нардепов до 300, – Корниенко

Проект закона, предусматривающий уменьшение количества депутатов Верховной Рады, уже готов к голосованию в парламенте. Его инициатором выступил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Об этом сказал Александр Корниенко, заместитель председателя ВР, передает пресс-служба парламента. Речь идет о документе №1017, которым количество нардепов уменьшается до трехсот (с 450).

По словам политика, для того чтобы указанный законопроект приняли, за него должны отдать голоса 300 народных избранников. При этом к голосованию проект, как сказал Корниенко, полностью готов.

Кроме уменьшения количества нардепов, проект закона фактически введет в Украине пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. По убеждению заместителя главы Рады, она наиболее приемлема для государства. В то же время он отметил соблюдение принципа представительства территорий и связи избранников с избирателями.

Видео дня

Корниенко добавил, что действующее законодательство о партиях устарело и его необходимо обновить, поскольку оно не позволяет политическим партиям работать на территориях, кроме как открывать приемные и арендовать помещения.

Конституционный суд 16 декабря 2019 признал конституционным законопроект №1017.

Отметим, что нардепы решили перенести пленарные заседания на середину февраля в связи со вспышкой коронавируса. За соответствующее предложение проголосовали 233 парламентария. Среди самих избранников и сотрудников аппарата выявлено несколько десятков случаев подтверждения COVID-19 ПЦР-тестом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рада не смогла усилить наказание за подделку документов о прививках, в частности, COVID-сертификатов. За манипуляции со справками о прививках хотели ввести уголовную ответственность.