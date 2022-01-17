В Польше оценили риск вторжения РФ в Украину: возможно, Россия стоит перед диллемой

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох убежден, что накопление Россией у границ с Украиной мощного вооружения и 100 тысяч солдат личного состава может иметь любой, в том числе и худший, сценарий развития. По его мнению, сейчас Москва стоит перед дилеммой, вызванной противостоянием с Западом.

Об этом сообщает издание РАР. Полномасштабная атака на территорию Украины вряд ли предстоит, но исключать таковую международным партнерам нельзя.

"Кремль стоит перед дилеммой, которая будет разрешена путем дипломатических переговоров с Западом. Если Россия не добьется достижения своих установок, ей будет необходимо проявить соответствующий жест, направленный российскому обществу. То есть сохранить лицо сильного правителя, а для этого нужна внешняя агрессия", – заметил Солох.

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Он добавил, что текущая неделя предусматривает ряд международных встреч, где европейские лидеры рассмотрят вопрос украинской безопасности. Среди них и аудиенция президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сам лидер поляков оценил угрозу вторжения российских войск в Украину и отметил необходимость сплочения мировых союзников для ее защиты.