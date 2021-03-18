В политсовет 'Слуги народа' избран генерал времен Януковича, который посещал Крым

В политсовет "Слуги народа" избран бывший пограничник Вадим Слюсарев, который ранее был назначен советником заместителя главы Офиса президента.

Как пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов, Слюсарев еще при экс-президенте Викторе Януковиче получил звание генерала и был "хозяином границы и прокуратуры Харьковской и Сумской областей".

Также Слюсарев летал во временно оккупированный Россией Крым к родителям, которые стали гражданами РФ. Также он владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украине и землей на погранпереходе Гоптовка Харьковской области.

"Вадим Слюсарев – кадровый пограничник, звание генерал-майор получил в 2011-м году, был помощником народного депутата "Партии регионов" Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах… Его бывший подчиненный и партнер Павел Сушко возглавил по протекции Харьковскую областную организацию "Слуг народа", – писал журналист.

Бутусов отметил, что Слюсарев приватизировал часть земли погранперехода и построил там частную гостиницу, которую сейчас его фирма сдает в аренду Госпогранслужбе.

Слюсарев также добыл должность прокурора Харьковской области для своего партнера Александра Фильчакова, который причастен к закрытию уголовного дела по приватизации земли на пограничном переходе "Гоптовка" компанией "Фронтера", совладельцем которой является бывший пограничник.

Бутусов добавил, что родители Слюсарева получили российские паспорта в Крыму в числе первых – еще 28 марта 2014 года. Его родители владеют двумя гостиницами в Алуште. Также Слюсарев еще в 2014 году отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты и даже флюораграфию грудной клетки, акцентировал Бутусов.

Также Слюсарев посещал Крым уже после оккупации Россией. Например, он был на полуострове в 2015 и 2020 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.