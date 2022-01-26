В ПАСЕ ратифицировали полномочия делегации РФ, которые оспаривала Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия российской делегации, которые оспаривали представители Украины. "За" проголосовали 97 делегатов.

При этом "против" выступил 41 человек, сообщил на своем канале в Telegram народный депутат партии "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Нардеп также обнародовал список депутатов, которые голосовали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Голосование за резолюцию состоялось в среду, 26 января. Политик отметил, что количество людей в ассамблее, которые признают Россию оккупантом, увеличилось по сравнению с прошлым годом.

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"Мы получили больше голосов, чем год назад. Количество людей, которые понимают, что РФ – агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается!" – написал Гончаренко.

Нардеп также сообщил, что в ПАСЕ выступили с инициативой проверить легитимность нахождения Владимира Путина на посту президента РФ. Соответствующее обращение поддержали 23 парламентария. По словам Гончаренко, под документом подписались депутаты из Эстонии, Великобритании, Ирландии, Германии, Литвы, Латвии, Азербайджана, Румынии и Украины.

Отметим, что 24 января, в первый день зимней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге (Франция) украинская делегация оспорила полномочия россиян. Украину поддержали Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша. Резолюция набрала 49 голосов при 30-ти необходимых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПАСЕ избрала Алексея Гончаренко вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц. Этот пост впервые занял украинец. Соответствующее решение было принято 24 января.