В ПАСЕ окончательно отклонили кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили список кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека, поданный Украиной. Принятое решение является окончательным.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. По его словам, причина в одном из кандидатов.

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Основная причина – выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко", – пояснил Гончаренко.

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Нардеп добавил, что теперь Украине придется проводить новый конкурс.

Напомним, что 22 сентября Комитет ПАСЕ по отбору судей в ЕСПЧ отклонил кандидатуры Украины в Европейский суд по правам человека. В пояснении было сказано, что не все кандидаты соответствовали критериям.

Однако решение тогда было не окончательным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской делегации в ПАСЕ запретили передвигаться по Страсбургу. Причиной такого решения стало то, что все они привиты вакциной "Спутник-V".