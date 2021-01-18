В ОПУ рассказали, пригласят ли Байдена в Украину

Украина планирует пригласить избранного президента США Джо Байдена на 30-ю годовщину независимости Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква в интервью ТСН.ua. Вопрос визита президента Владимира Зеленского в Штаты также остается на повестке дня, подчеркнул он.

"Конечно, будем приглашать (Байдена, – ред.), как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы, и, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена – этот вопрос недалекого будущего", – подчеркнул он.

Также Жовква рассказал, что визит Зеленского в Соединенные Штаты готовится без пауз.

"Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, его помощников и заместителей и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить", – уточнил чиновник.

Он пояснил, что важную роль в процессе назначения конкретной даты играют несколько причин. В частности, это пандемия коронавируса, из-за чего возможность физических визитов очень ограничена, сказал заместитель главы ОПУ.

"К тому же вы уже вспомнили о внутриполитической ситуации в США. Это также отдельная история", – подчеркнул он.

Жовква призвал концентрироваться "не на датах, а на содержании подготовки".

"Я уверен, что как только этот визит будет содержательно подготовлен обеими сторонами, и Украиной, и Штатами, сразу появится дата", – пояснил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 19–20 января посетит Украину с рабочим визитом. Она проведет переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также побывает вместе с ним на Донбассе.

Наша страна станет первой, которую Линде посетит с визитом как представитель страны, ныне председательствующей в ОБСЕ.