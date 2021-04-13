В ОП захотели разместить ракеты США в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине зенитного-ракетных комплексов США Patriot.

По его словам, это необходимо не только для защиты Украины, а и всего Запада. Об этом Ермак сказал в интервью американскому журналу Time, опубликованному 12 апреля.

Он отметил, что сейчас США размещают ЗРК Patriot на территории Польши.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где СЩА размещают свои ракеты Patriot. Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь", – сказал Ермак.

Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия запугивает Украину и Запад переброской своих войск к границе нашей страны. По его словам, Москва специально "повышает градус".