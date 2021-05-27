В ОП объяснили, зачем Украина прекратила авиасообщение с Беларусью

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью после инцидента с экстренной посадки самолета Ryanair из-за якобы бомбы на борту, чтобы защитить своих граждан.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24".

По его словам, Министерство инфраструктуры и правительство приняли такое решение, чтобы уберечь украинцев, которые путешествуют над другими странами.

"Основная цель – мы защищаем, и это не санкции, а постановление правительства Украины. Мы защищаем граждан Украины, которые путешествуют над другими странами. Вы видели, что было на прошлой неделе, именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают", – сказал Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша поймала самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на лжи с самолетом Ryanair. В стране заявили, что Минск не просил экстренно посадить лайнер из-за якобы бомбы.